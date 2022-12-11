Міни закопували і ховали в пластик, щоб не "відчував" металошукач: саперам розміновують Херсонщину

З металошукачем, щупом і лопатою, від ранку і до сутінків, під дощем і у сніг працюють сапери ДСНС.

По кілька сотень кілограмів боєприпасів і мін збирають сапери на деокупованій Херсонщині щодня. Окупанти під час відступу багато боєприпасів кинули, ще більше поставили мін-пасток від фугасів до мін з сенсорними датчиками. На підривах гинуть і поліцейські, які їздять ґрунтовими дорогами і цивільні.

Міни на дорозі, розтяжки у будинках і на подвір’ях, нерозірвані боєприпаси у полях та городах. Сапери падають з ніг, бо не встигають обійти усі двори деокупованих сіл Херсонщини. Небезпека усюди і в селах і у полях. “В області багато вибухонебезпечних предметів, багато ракет РСЗВ “Урагани” і “Гради” також є мінні поля, де встановлені протитанкові міни, артснаряди і міни”, - розповідає сапер ДСНС Юрій Гомонець.

З металошукачем, щупом і лопатою, від ранку і до сутінків, під дощем і у сніг працюють сапери ДСНС. День короткий, тож треба якомога більше оглянути замінованої території. “Страх є завжди, особливо тут, коли літають над головами боєприпаси, та й небезпечно по землі ходити, багато підривів”, - додає сапер.

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Аби розмінувати посадку до неї треба доїхати, окупанти усі ґрунтові дороги мінували і ніхто не знає, що там напхано в землі, тому йдуть пішки крок у крок. “Ворог мінував дороги ґрунтові цікавим методом “пастка”. Ставили міну не лише зверху, а через дерев’яний брусок на глибині 30 см. Наші детектори, якщо міна в пластиковому корпусі, не бачать їх і доводиться сантиметр в сантиметр перекопувати перехрестя доріг”, - розповідають піротехніки.

Розміновувачі не працюють на швидкість, тут головне нічого не пропустити, бо тоді можуть постраждати і самі сапери і цивільні, які їхатимуть польовою ґрунтовкою.

Поряд із українцями тут Раян Хендріксон - професійний сапер, ветеран американської армії. Воював у Афганістані і Іраку тепер приїхав ділитись досвідом до України. Він створив громадську організацію. Пише тематичні книги і шукає по світі інженерне обладнання для колег. Він каже що наші сапери у таких умовах дуже добре роблять свою справу. “Будучи в багатьох гарячих точках, я бачив території з мінами, приїхавши до України, я зрозумів, що тут найгірша ситуація з мені відомих. Я думаю, що розмінування всієї території, де ведуться бойові дії, може зайняти і 50 років і більше”, - каже Раян.

Все що він знає і чому навчився під час служби в гарячих точках - готовий ділитись знаннями з українськими саперами, адже розміновувати доведеться роками і наші сапери мають стати одними з найкращих у світі.

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