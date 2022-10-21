Мінімальні можливості: у британській розвідці оцінили "потужність" армії Білорусі і Росії

РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності, оскільки її основні сили зосереджені в Україні.

У британській розвідці заявили, що розміщення в Білорусі спільної з Росією армії чисельністю до 85 тисяч осіб малоймовірне.

Про це йдеться у зведенні розвідників Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко 14 жовтня говорив про формування російсько-білоруського угруповання, до якого увійдуть 70 тисяч білоруських і до 15 тисяч російських військовослужбовців.

Влада Білорусі показувала відео, на якому видно прибуття ешелонів із військовослужбовцями ЗС РФ. Військові Великої Британії впевнені, що наразі поки що малоймовірне перекидання великої кількості російських окупантів до Білорусі.

"РФ навряд чи зможе сформувати боєздатні сполуки заявленої чисельності, адже її сили зосереджені в Україні", — сказано у звіті.

Білоруські збройні сили, за оцінками британських фахівців, мають мінімальні можливості для проведення складних операцій.

"Оголошення зроблено для демонстрації солідарності двох країн і спроби змусити Україну відправити військові сили на північ", — підсумували розвідники.

Загроза з Білорусі

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що протягом останніх днів Росія стягує все більше військ та техніки до українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає агресорці допомогу у війні. Зокрема, територія країни стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Лукашенко був готовий вступити у війну проти України, однак передумав. Однак він за проханням Путіна вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним.

Самопроголошений білоруський президент запевняє, що наразі не має проблем у спілкуванні з Путіним. Мовляв, такими взаєминами, як між ними, не можуть похвалитися інші політики.

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