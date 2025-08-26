В окопах потрібно тримати мінімум людей: Залужний розповів, чим замінити солдатів на фронті

Валерій Залужний / © Getty Images

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що сучасна війна потребує мінімальної кількості військових безпосередньо на передовій, адже потужність сучасних засобів ураження робить великі скупчення солдатів уразливими. За його словами, головний акцент нині має бути зроблений на інтелектуальних рішеннях та новітніх технологіях.

Про це він розповів в інтерв’ю “Новій українській школі”.

В інтерв’ю Залужний навів приклад масованих атак РФ: лише за місяць Україна отримує до 8 тисяч ворожих цілей у повітрі, і для їх збиття потрібно понад 24 тисячі ракет ППО, що є нереалістично як з фінансової, так і з виробничої точки зору.

“Раз хтось придумав дешевий спосіб наносити масові удари, то потрібен такий самий дешевий і ефективний спосіб їх нейтралізувати”, — наголосив він.

Так само, за його словами, на фронті неможливо утримувати великі лінії з тисячами солдатів в окопах, адже сучасні системи розвідки й ураження “знайдуть і знищать кожного”. Тому Україна має зосередитися на розробці нових рішень, які дозволять компенсувати переваги противника.

“У 80% випадків ці ідеї вже вигадали українці. Маємо думати далі”, — підсумував Залужний.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, щоб ефективно вести війну проти Росії, Україні потрібно щомісяця отримувати від партнерів принаймні 1 млрд дол. на закупівлю американської зброї.