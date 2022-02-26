Мінінфраструктури про стан справ: Фокусуємось на пріоритетних задачах, фіксуємо всі втрати, гуртуємо союзників

Мінінфраструктури про стан справ: Фокусуємось на пріоритетних задачах, фіксуємо всі втрати, гуртуємо союзників

Міністерство інфраструктури України зосереджено на забезпеченні транспортного сполучення для евакуації людей та руху вантажів. Також відомство фіксує всі втрати і гуртує союзників для відновлення зруйнованої інфраструктури після перемоги.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Оперативні та системні дії залізниці та дорожників дозволяють нам скеровувати рух транспорту таким чином, щоб люди могли безпечно евакуюватися, а окупанти були зупинені. В хід йде все, починаючи від дерев, запасних рельсів до підірваних мостів та доріг», - розповів він.

У цій роботі міністерство щільно співпрацює з ЗСУ, територіальною обороною і міжнародними партнерами.

Кубраков зазначає, що українське небо залишається закритим, але також завдяки домовленостями з європейськими партнерами закривається небо для Росії.

«Польща, Болгарія, Чехія уже закрили свій повітряний простір для здійснення польотів (в тому числі транзитних) через територію їхніх країн для авіакомпаній РФ. Чекаємо, коли вони зможуть літати лише з аеропорту Домодєдово до Шеремєтьєво», - іронізує міністр.

Укрзалізниця працює, але можливі затримки рейсів. Вся офіційна інформація доступна на медіаресурсах Міністерства та залізниці.

«За інформацією Укрводшляху, сьогодні о 3:50 українські ПВО збили російську ракету, яка прямувала у напрямку Київського водосховища. Поки Чорноморський регіон захищено. Але розуміємо, що це чергова історична точка, коли Російська Федерація напала на весь світ», - констатує Кубраков.

Для плавання наразі працюють лише морські порти в Бердянську та Маріуполі. Вантажні операції призупинені, так само як і робота всіх річкових шлюзів. Каховський шлюз тимчасово захоплено ворогом.

Свій пост у Facebook він проілюстрував фото відремонтованої до 30-річчя Незалежності траси в Бориспіль. На інформаційному табло там написана фраза, яка в Україні уже стала крилатою завдяки подвигу українських прикордонників на острові Зміїний.