Мінінфраструктури веде переговори з міжнародними лізинговими компаніями, щоб позбавити Росію половини літаків

Мінінфраструктури веде переговори з міжнародними лізинговими компаніями, щоб позбавити Росію половини літаків

Команда Міністерства інфраструктури України веде переговори з міжнародними страховими компаніями у сфері авіаперевезень та компаніями, які постачають та надають у лізинг літаки, вертольоти та іншу авіатехніку Росії.

Результатом цих переговорів має бути розірвання всіх контрактів з країною-окупанткою, що позбавить її щонайменше половини авіаційного флоту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у Facebook.

«Більшість авіакомпаній світу, зокрема і російських, користуються послугами великих страхових компаній. Значна частина літаків не є власністю авіаперевізників, а взяті у лізинг», – йдеться у повідомлені.

Так, за даними агентства Cirium, 515 із 980 літаків російського цивільного авіаційного флоту перебуває у лізингу в міжнародних компаній.

«Санкції лише від Ірландії зможуть потужно вдарити по авіаційній галузі РФ. Більша частина парку європейських літаків зареєстрована в юрисдикції Ірландії. Це батьківщина для 18-ти з топ-20 світових лізингових компаній», – додають у міністерстві.

Також у повідомлені нагадують, що через санкції тепер літаки російських авіакомпаній можуть літати хіба з Москви на Камчатку.

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