Міністерство оборони отримало ще 10 млн гривень на потреби ЗСУ

Міністерство оборони отримало ще 10 млн гривень на потреби ЗСУ

Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову про виділення коштів.

Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони 10 млн гривень за програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання".

Кошти підуть на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб Збройних сил України.

Відповідне розпорядження від 21 березня 2022 р. № 234-р опубліковане на сайті уряду.

"Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться в рішенні.

Нагадаємо, Зеленський збільшив фінансування армії на понад 67 млрд гривень.

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