Міністр енергетики розповів, що буде з енергосистемою найближчими днями

Сьогоднішня атака на енергосистему України є наймасштабнішою за всю війну.

Сьогоднішня атака Росії на енергосистему України є наймасштабнішою від початку війни – росіяни завдавали ударів по всьому ланцюгу постачання електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Він наголосив, що відновлення пошкоджених об'єктів уже відбувається.

"Безумовно ми працюємо над цим з точки зору відновлення, відновлення відбуваються вже сьогодні. Є області, де вже відновлено об'єкти, є, де відбуваються роботи і завтра будуть відбуватися", - сказав міністр.

Галущенко також закликав українців допомогти державі і зменшити споживання енергії.

"Але ключове – дійсно, ми зараз говоримо про те, що нам треба зараз все таки отримати допомогу і об'єднатися навколо того, щоб максимально зменшити споживання електроенергії, особливо – навантаження у пікові години, і тут допомогти нам якнайшвидше стабілізувати, і на сам опалювальний сезон, це теж важливе завдання – максимально заощаджувати використання електроенергії, це, до речі, зараз робить вся Європа, і там так само відбуваються відповідні заходи щодо зменшення споживання", - резюмував міністр.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Львову близько 90% міста – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

Мешканців Миколаєва попередили про відсутність вуличного освітлення, у місті не працюватимуть світлофори, а після 17:00 у Миколаєві скоротили кількість електротранспорту на вулицях.

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