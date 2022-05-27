Міністр фінансів РФ заявив, що на "спецоперацію" в Україні потрібні величезні фінансові ресурси

Міністр фінансів РФ заявив, що на "спецоперацію" в Україні потрібні величезні фінансові ресурси

Сілуанов зазначив, що цього року було скасовано бюджетне правило: наразі всі нафтогазові доходи спрямовуються на витрати.

Проведення "військової спецоперації" в Україні потребує величезних фінансових ресурсів.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов на лекції у Фінансовому університеті, передає російський "Інтерфакс".

Сілуанов зазначив, що цього року було скасовано бюджетне правило: наразі всі нафтогазові доходи спрямовуються на витрати.

"На пенсійне забезпечення, величезні кошти - 600 млрд цього року, наступного року один трильйон, надалі такі ж обсяги. Гроші на проведення спецоперації, величезні ресурси теж потрібні. Гроші на підтримку економіки теж потрібні громадянам, загальний обсяг так званого бюджетного стимулу, який ми запустили в економіку, - 8 трлн рублів. Великі кошти. Ці ресурси нам потрібні, щоб підтримати економіку, підтримати наших громадян", - сказав міністр.

Як повідомляв представник ГУР МО Вадим Скібіцький, війна в Україні може тривати до зими.

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