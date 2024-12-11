Марченко розповів, наскільки вистачить наявних в України коштів та зброї для війни з Росією

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що країна має достатньо коштів і озброєння, щоб чинити опір російській агресії принаймні до середини 2025 року.

Про це повідомило іспанське видання El País.

"Я вважаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, ракет і артилерійських снарядів, щоб протистояти як мінімум на перше півріччя 2025 року", - зазначив міністр.

За його словами, головною потребою ЗСУ залишаються безпілотники, тоді як у листопаді Росія зазнала рекордних втрат на полі бою.

"У листопаді Росія втратила рекордну кількість військ. Однак вони все одно намагаються повільно рухатися вперед. Ми робимо все можливе, щоб зупинити їх", - додав Марченко.

Нагадаємо, у парламенті Канади проголосували за виділення Україні $587 млн військової допомоги.

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