Міністр фінансів закликав українців розраховуватись картками і не піддаватись на "панічний" курс валюти

Міністр фінансів закликав українців розраховуватись картками і не піддаватись на "панічний" курс валюти

За його словами безготівковий розрахунок допоможе працювати економіці.

Для подальшої контрольованої роботи економіки України потрібно, щоб люди не піддавались паніці щодо курсу валют і розраховувались, де лише можливо, картками.

Про це заявив в ефірі марафону провідних каналів міністр фінансів Сергій Марченко.

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«Закликаю українців здійснювати безготівково. Дайте економіці працювати», - зазначив міністр.

Він пояснив, що розрахунки готівковою погіршують ситуацію, адже через військові дії неможливо її зібрати. Тож просить розраховуватись, де лише це можливо безготівково.

А також він зазначив, що теперішній курс валюти - це панічні настрої. Тож він порадив не піддаватись на такі події.

Марченко заявив, що економіки України справляється, до того ж чимало країн надають свою економічну допомогу і до України заходять кошти.