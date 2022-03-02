Міністр фінансів закликав українців розраховуватись картками і не піддаватись на "панічний" курс валюти

За його словами безготівковий розрахунок допоможе працювати економіці.
Для подальшої контрольованої роботи економіки України потрібно, щоб люди не піддавались паніці щодо курсу валют і розраховувались, де лише можливо, картками.
Про це заявив в ефірі марафону провідних каналів міністр фінансів Сергій Марченко.
«Закликаю українців здійснювати безготівково. Дайте економіці працювати», - зазначив міністр.
Він пояснив, що розрахунки готівковою погіршують ситуацію, адже через військові дії неможливо її зібрати. Тож просить розраховуватись, де лише це можливо безготівково.
А також він зазначив, що теперішній курс валюти - це панічні настрої. Тож він порадив не піддаватись на такі події.
Марченко заявив, що економіки України справляється, до того ж чимало країн надають свою економічну допомогу і до України заходять кошти.