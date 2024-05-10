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Міністр Малюська назвав, скільки ув’язнених можна відправити на фронт

Міністр Малюська назвав, скільки ув’язнених можна відправити на фронт

Міністр юстиції України Денис Малюська / Фото: Facebook/Денис Малюська

Зокрема, урядовець так висловився про гіпотетичну мобілізацію убивць: "А для чого людина йде на війну, як не вбивати?".

Міністр юстиції Денис Малюська виступає за широке залучення до участі в бойових діях чоловіків призовного віку, які ув'язнені або мають судимості. За його словами, Україна здатна мобілізувати 10-20 тис. таких чоловіків.

Про це міністр розповів у інтерв’ю "BBC News Україна".

В Україні переповнені в’язниці

Малюська повідомив про велику проблему в Україні – в державі вже давно переповнені в’язниці та СІЗО.

"У нас переповнені установи виконання покарань, зокрема слідчі ізолятори, вільних місць давно немає практично ніде. А у великих містах величезне переповнення. Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", – розповів Малюська.

Відповідаючи на запитання, він сказав, що безумовно виступає за ширше залучення цієї категорії людей для участі в бойових діях.

"Мені здається, що в кожному конкретному випадку слід визначати, чи корисний той чи інший боєць для наших Збройних сил, і саме їм визначати, хто їм підходить і хто ні", – додав очільник Мін’юсту.

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Чи варто мобілізувати вбивць

Він також відповів, чи можуть бути залучені до ЗСУ усі засуджені – в незалежності, чи це сексуальні маніяк, чи серійні вбивці:

"Але (засуджені) за вбивство двох і більше, наприклад – якщо ми цю категорію беремо: а для чого людина йде на війну, як не вбивати?".

Малюська продовжив і вказав, що засуджені довічно вбивці – це, як правило, люди, які скоїли злочин у дуже юному віці, 18-19 років.

"Мозок ще не сформований, психіка нестабільна. І після десятків років у в'язниці – зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог", – переконує міністр.

Скільки в’язнів можна мобілізувати

За оцінками Малюськи, Україна здатна залучити до війська 10-20 тис. ув'язнених або з судимостями чоловіків призовного віку.

"Десять-двадцять тисяч. Точно не більше. Але знову ж таки, питання в підходах. Я говорю – цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна", – уточнив міністр юстиції.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада остаточно ухвалила законопроєкт №11079-1 про мобілізацію засуджених. У парламенті також пояснили, які засуджені та ув’язнені підлягають мобілізації, а які – ні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Із в'язниці – на військову службу! Парламентарії дали дозвіл на мобілізацію ув'язнених

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