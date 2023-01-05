Міністр оборони Білорусі не дотримав слова офіцера: Резніков прокоментував можливий наступ

Сили оборони України готові до того, що РФ може використати територію Білорусі для повторного нападу.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очільник військового відомства Білорусі Віктор Хренін перед початком повномасштабного вторгнення РФ не дотримав свого слова офіцера, пообіцявши не сприяти російській агресії.

Про це він говорив в інтерв'ю в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

“Міністр Білорусі давав мені слово офіцера, і він його не дотримав. Росіяни здійснили напад з території Білорусі, без використання збройних сил цієї країни, принаймні офіційно”, - нагадав Резніков.

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Тому тепер, за словами міністра, українська розвідка, а також розвідки країн-партнерів, особливо тих, які межують з Білоруссю, уважно спостерігають за тим, що відбувається на кордонах та, зокрема, в глибині цієї країни.

“Ми розуміємо, що в планах Кремля стратегічно – знищення всієї української державності, захоплення столиці і всіх територій, а потім, можливо, ведення якихось переговорів із Заходом про розподіл, як вони собі думають, залишків України. Тому, звісно, білоруський напрямок може бути використаний ними як стратегічний для нападу. Але ми не розслабляємося. Ми готові до цього. Уважно дивимося і будемо розуміти, коли цей ризик стане більш загрозливим”, - запевнив Резніков.

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