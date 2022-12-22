Міністр оборони Британії назвав втрати окупантів та висміяв Чорноморський флот РФ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що боєздатність російської окупаційної армії за 10 місяців війни проти України знизилася на 50%.

Про це йдеться на сайті Міноборони Великої Британії.

Воллес озвучив приблизні втрати загарбників, а це понад 100 тисяч російських військових убитими, пораненими чи дезертирами. Також, за його даними, в Україні було ліквідовано понад 4 500 одиниць бронетехніки, понад 140 вертольотів та сотні артилерійських установок.

Міністр оборони Британії вважає, що Росія втратила 50% боєздатних сухопутних військ. Він переконаний, що "концепція російської батальйонної тактичної групи, яка вже десять років пишається своєю військовою доктриною, не витримала опору України".

Також Бен Воллес висміяв Чорноморський флот, назвавши його "флотилією берегової оборони".

"А хвалений Чорноморський флот Росії - це трохи більше, ніж флотилія берегової оборони", - поіронізував міністр оборони Британії.

Воллес зазначив, що через удар по штабу російських найманців ПВК "Вагнер" на Луганщині росіяни втратили багато загарбників. Також він зауважив, що російська авіація уже не настільки активно задіюється, як це було в березні.

Нагадаємо, раніше Бен Воллес повідомляв, що через поразку російської окупаційної армії Путін може звільнити начальника Генштабу РФ Герасимова.

Війна Росії проти України

Російський диктатор Володимир Путін 24 лютого заявив про проведення так званої "спеціальної військової операції на території України". Метою війни він назвав "денацифікацію і демілітаризацію та захист народу Донбасу".

Путін звернувся до ЗСУ з вимогою капітулювати, він заявив, що захисники України "давали присягу народу, а не хунті", та закликав військових скласти зброю і йти "додому". Проте Сили оборони від перших днів захищають Україну, знищуючи окупаційну армію. Станом на 22 грудня армія РФ втратила на війні проти України 100 400 окупантів, 283 літаки, 267 вертольотів та понад 3 тисячі танків.

22 грудня диктатор Путін заявив, що мета війни змінилася, тепер він хоче "не розтягувати бойові дії".

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