Міністр оборони Естонії висловився про війська НАТО в Україні та зброю для ЗСУ

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур прокоментував так звані "червоні лінії" – коли деякі держави-партнери України досі мають певні побоювання щодо того, чи надавати те чи інше озброєння. За його словами, це політичне питання.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Я вважаю, що це більше політичне питання, аніж практичне. І "червоні лінії" — більше для внутрішнього використання. Путін казав: "Коли ви зробите те чи інше, це "червона лінія". Окей, дякую за "червоні лінії". Наприклад, ракети великої дальності — їх надали Україні, і нічого не сталося. Люди мають зрозуміти, що у війні немає "червоних ліній". Єдина – це свобода і незалежність, яку ви можете втратити", - зазначив він.

Коментуючи питання щодо можливості введення військ НАТО до України, Ханно Певкур зазначив, що заяви президента Франції Еммануеля Макрона здебільшого стосувалися не сухопутних військ, а "чобіт на землі".

"Це, за його визначенням, стосувалося навчання, обслуговування техніки тощо, а не відправлення на передову. Я вважаю, що це загальне розуміння в Європі, що ми маємо допомагати Україні, чим можемо. Але генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дуже чітко сказав, що Альянс не воює з Росією", - пояснив міністр оборони Естонії.

Нагадаємо, в Естонії назвали, на що сподівається Путін.

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