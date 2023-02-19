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Міністр оборони Франції озвучив, коли Україна отримає танки AMX-10 RC

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Міністр оборони Франції озвучив, коли Україна отримає танки AMX-10 RC

Однак Франція поки не поставлятиме Україні танки Leclerc.

Наприкінці наступного тижня Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC.    

Про заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтервʼю Le Parisien.

"Тренування вже закінчуються, ця бронетехніка буде доставлена від кінця наступного тижня", - сказав міністр.

На запитання про кількість бронемашин Лекорню не відповів, сказавши, що він не хоче "давати жодної стратегічної для Росії інформації".

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Франція передасть Україні легкі колісні танки AMX-10 RC та БТРи Bastion. 

Нещодавно Еммануель Макрон повідомив, що Франція також опрацьовує питання постачання Україні танків Leclerc.

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Дата публікації
Перегляди
769
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