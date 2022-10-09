Міністр оборони Литви: замість ядерної зброї Путін використовує Лукашенка

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Росія змінила свою ядерну риторику на загрозу нападу на Україну з території Білорусі.

Про це він написав у Twitter.

Міністр оборони Литви вважає, що Росія хоче змусити Україну відтягнути свої війська з гарячих напрямків на північні кордони. Саме через це у Білорусі почали заявляти про нібито загрозу нападу з території України.

"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", - написав Арвідас Анушаускас.

Instead of a tactical nuclear weapon, Lukashenka is being activated. Yesterday Belarus officially accused Ukraine of preparing an attack against it. The goal is to withdraw as many forces as possible from the front to the border with Belarus. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 9, 2022

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого з території Білорусі російські війська пішли на Київ. Також з Білорусі Росія регулярно обстрілює Україну ракетами.

Напередодні самопроголошений президент Лукашенко визнав, що його країна є учасником війни проти України.

Українська розвідка вважає, що Путін намагається втягнути білорусів у війну проти України. Біля українського кордонну перебуває 6 білоруських батальйонів.

8 жовтня у Білорусі звинуватили Україну в підготовці нібито удару по території РБ. В Україні ж наголосили, що це - може бути частиною російського плану з організації провокацій.

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