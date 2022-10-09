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Міністр оборони Литви: замість ядерної зброї Путін використовує Лукашенка

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Міністр оборони Литви: замість ядерної зброї Путін використовує Лукашенка

Фото: Associated Press

РФ хоче відтягнути ЗСУ з лінії фронту.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Росія змінила свою ядерну риторику на загрозу нападу на Україну з території Білорусі

Про це він написав у Twitter. 

Міністр оборони Литви вважає, що Росія хоче змусити Україну відтягнути свої війська з гарячих напрямків на північні кордони. Саме через це у Білорусі почали заявляти про нібито загрозу нападу з території України. 

"Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Вчора Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці нападу на неї. Мета – відвести якомога більше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю", - написав Арвідас Анушаускас. 

Роль Білорусі у війні проти України 

24 лютого з території Білорусі російські війська пішли на Київ. Також з Білорусі Росія регулярно обстрілює Україну ракетами. 

Напередодні самопроголошений президент Лукашенко визнав, що його країна є учасником війни проти України. 

Українська розвідка вважає, що Путін намагається втягнути білорусів у війну проти України. Біля українського кордонну перебуває 6 білоруських батальйонів. 

8 жовтня у Білорусі звинуватили Україну в підготовці нібито удару по території РБ. В Україні ж наголосили, що це - може бути частиною російського плану з організації провокацій. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
686
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