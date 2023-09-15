Міністр оборони Німеччини зробив заяву щодо передавання Україні ракет Taurus

За його словами, для ухвалення рішення може знадобитися кілька тижнів.

Німеччина може ухвалити рішення щодо передавання українським збройним силам крилатих ракет Taurus протягом одного-двох тижнів.

Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на першій "Вестфальській мирній конференції", повідомляє Tagesschau.

"Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде", - сказав він очільник Міноборони ФРН.

З його слів, це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.

"Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку", - наголосив Пісторіус

Німецький політик зауважує, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу. Крім того, таке озброєння є дуже складним промисловим продуктом: "Ми не говоримо про програмування кавомашини".

Як повідомлялося, видання BILD повідомило про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує постачання Україні ракет Taurus. Нібито він хвилюється, що українські війська почнуть застосовувати це озброєння для ударів по території РФ.

У Бундестазі також підтвердили, що єдина людина, яка наразі блокує рішення передати Україні далекобійні ракети Taurus, - це Шольц. За словами керівниці комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнеси Штрак-Циммерман, поки канцлер "чекає", в "Україні гинуть люди".

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