Міністр оборони Нової Зеландії вперше відвідав Україну та зустрівся з Резніковим: про що говорили

Міністр оборони Нової Зеландії у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Олексієм Резніковим.

Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре вперше прибув до України. У Києві він зустрівся з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє пресслужба МО України.

Очільники Міноборони під час зустрічі обговорили підготовку військовослужбовців Збройних Сил України та допомогу Нової Зеландії в розмінуванні звільнених територій.

"Я вдячний делегації і особисто вам за чітку позицію щодо підтримки України, а також за активну участь у підготовці українських військовослужбовців", – наголосив Олексій Резніков.

Сторони також обговорили подальшу співпрацю в оборонній сфері щодо посилення спроможностей Сил оборони України.

"Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною. Я знову підтвердив рішучу підтримку Новою Зеландією територіальної цілісності України та її народу та підтверджую наше незмінне однозначне засудження агресії Росії", - заявив Хенаре.

Підтримка Нової Зеландії України у боротьбі проти російської агресії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Нова Зеландія загалом запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб.

Так, у квітні уряд Нової Зеландії оголосив про впровадження податку 35% на весь імпорт з Росії та поширення існуючих експортних заборон на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості. Про запровадження санкцій заявили після того, як стало відомо про звірства російських окупантів у Бучі на Київщині.

Нова Зеландія також заборонила в'їзд Путіну, Лаврову та іншим чиновникам із РФ та Білорусі.

Читайте також: