Міністр оборони Нової Зеландії вперше відвідав Україну та зустрівся з Резніковим: про що говорили

Міністр оборони Нової Зеландії у Києві вшанував пам'ять загиблих українських захисників та провів переговори з Олексієм Резніковим.
Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре вперше прибув до України. У Києві він зустрівся з Міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Про це повідомляє пресслужба МО України.
Очільники Міноборони під час зустрічі обговорили підготовку військовослужбовців Збройних Сил України та допомогу Нової Зеландії в розмінуванні звільнених територій.
"Я вдячний делегації і особисто вам за чітку позицію щодо підтримки України, а також за активну участь у підготовці українських військовослужбовців", – наголосив Олексій Резніков.
Сторони також обговорили подальшу співпрацю в оборонній сфері щодо посилення спроможностей Сил оборони України.
"Візит до Києва є сильним сигналом того, що Нова Зеландія підтримує народ України і що наша підтримка українських оборонних зусиль проти незаконного вторгнення Росії є непохитною. Я знову підтвердив рішучу підтримку Новою Зеландією територіальної цілісності України та її народу та підтверджую наше незмінне однозначне засудження агресії Росії", - заявив Хенаре.
Підтримка Нової Зеландії України у боротьбі проти російської агресії
Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Нова Зеландія загалом запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб.
Так, у квітні уряд Нової Зеландії оголосив про впровадження податку 35% на весь імпорт з Росії та поширення існуючих експортних заборон на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості. Про запровадження санкцій заявили після того, як стало відомо про звірства російських окупантів у Бучі на Київщині.
Нова Зеландія також заборонила в'їзд Путіну, Лаврову та іншим чиновникам із РФ та Білорусі.
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