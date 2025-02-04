Міністр оборони Польщі відповів, чи можуть війська країни з'явитися в Україні

На думку польського міністра, найкращою гарантією миру стануть масштабні інвестиції американських та європейських компаній в економіку України.

У Міністерстві оборони Польщі не бачить сценарію, за якого польські військові могли б брати участь у миротворчій місії в Україні.

Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, передає "Голос Америки".

"Важко уявити собі такий сценарій, ми до нього не готуємося", – сказав він в інтерв’ю.

На думку польського міністра, найкращою гарантією миру стануть масштабні інвестиції американських та європейських компаній в економіку України. Він також зауважив, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає Україну як країну з великим потенціалом природних ресурсів.

Віце-прем’єр наголосив, що розміщення польських військ на території України не є оптимальним рішенням для жодної країни, яка межує з Росією.

Нагадаємо, що Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею відправлення миротворців до України в разі припинення вогню. Однак Німеччина та низка інших держав виступають проти.