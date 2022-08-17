Міністр оборони пояснив, кого з чоловіків передусім призивають до армії

Збройні сили України зараз не потребують збільшення темпів мобілізації.

До лав ЗСУ передусім призивають конкретних фахівців.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, що темпи та об'єми мобілізації встановлює Генеральний штаб ЗСУ, враховуючи потреби на фронті та втрати. Утім наразі, як він уточнив, до армії мобілізують конкретних спеціалістів, наприклад, операторів безпілотників, зв’язківців, артилеристів та ін.

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"Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому різновиді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв", - пояснив міністр.

За його словами, також потрібні фахівці, які оперативно опанують засобами та озброєнням "натівських" стандартів, яке надходить українській армії.

Слід зауважити, що воєнний стан та мобілізацію в Україні подовжили ще на 3 місяці.

Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили, як далі буде відбуватися мобілізація в Україні.

Як повідомлялося, адвокати пояснили, чи можуть мобілізувати до війська людину без досвіду.

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