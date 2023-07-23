Міністр оборони Резніков назвав конкретний час, коли закінчиться війна Росії проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що він вважає, що до літа 2024 року закінчиться війна і наша держава зможе приєднатися до НАТО.

Про це пише CNN.

Олексій Резніков зазначив, що саміт у Вашингтоні в липні наступного року буде присвячений 75-річчю Альянсу.

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз", - сказав Рєзніков в інтерв'ю CNN.

Журналісти зазначили, що поки триває війна Україна не може вступити до Альянсу. Коли його запитали, чи вважає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів: "Так. Ми виграємо цю війну".

Резніков наголосив, що Україна запровадить усі реформи, які потрібні задля членства у НАТО. Він також додав, що Альянс повинен бути зацікавлений у нашій державі.

"Після перемоги, після цього, це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи. Україна отримала "реальний бойовий досвід - як стримувати росіян, як перемагати їх, як бити їх, використовуючи стандартне озброєння НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку ворог втратив 30 одиниць техніки та 7 складів боєприпасів.

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