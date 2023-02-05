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Міністр оборони Резніков прокоментував чутки про свою відставку: "Ніхто не вічний у кріслі"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Міністр оборони Резніков прокоментував чутки про свою відставку: "Ніхто не вічний у кріслі"

Фото: Getty Images

Резніков наголосив, що готовий передати свої повноваження наступнику.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку. Він зазначив, що таке рішення ухвалює президент України. 

Про це він сказав під час пресконфереції. 

"Жоден чиновник не вічний у кріслі. Жоден. Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одне людина – Верховний головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України, я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави", – сказав Резніков.

Олексій Резніков наголосив, що якщо його звільнять, він підтримає наступника, за потреби надасть йому поради і консультації. 

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України, а на його місце призначити Кирила Буданова, який наразі очолює Головне управління розвідки.  

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Дата публікації
Перегляди
2258
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