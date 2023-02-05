Міністр оборони Резніков прокоментував чутки про свою відставку: "Ніхто не вічний у кріслі"

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку. Він зазначив, що таке рішення ухвалює президент України.

Про це він сказав під час пресконфереції.

"Жоден чиновник не вічний у кріслі. Жоден. Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одне людина – Верховний головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України, я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави", – сказав Резніков.

Олексій Резніков наголосив, що якщо його звільнять, він підтримає наступника, за потреби надасть йому поради і консультації.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Олексія Резнікова можуть звільнити з посади міністра оборони України, а на його місце призначити Кирила Буданова, який наразі очолює Головне управління розвідки.

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