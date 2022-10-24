Міністр оборони Румунії подав у відставку після заяви про переговори України та Росії

Міністр оборони Румунії подав у відставку на тлі критики його проросійських заяв щодо України.

Міністр оборони Румунії Василе Динку подав у відставку після того, як заявив, що переговори з Росією можуть бути єдиним шансом на мир в Україні і Україна має поступитися своїми територіями.

Про це повідомляє Romania-Insider.

8 жовтня Василе Динку заявив, що переговори з Росією є єдиним шансом укласти мир з Україною.

"Війна продовжуватиметься, єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звісно, це – складні переговори. Країни миру, НАТО, США мають домовитися для України щодо гарантій безпеки та миру з Росією. Поодинці Україна не зможе вести переговори з Росією, тому що політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити втрату територій, зрештою, несправедливу втрату територій. Це було б надто великою поразкою для політики", – сказав Динку в ефірі Prima TV.

При цьому він висловив думку, що Росія має ресурси для продовження війни.

Заяви міністра викликали критику з боку президента Румунії Клауса Йоганніса. На його думку, лише уряд у Києві може вирішувати, з ким вести переговори.

У своїй заяві про відставку в понеділок, 24 жовтня, Динку пояснив "неможливість" працювати з главою держави.

"Я вважаю за необхідне піти з цієї посади, щоб жодним чином не завдавати шкоди процесам прийняття рішень і програмам, які вимагають плавності вздовж усього ланцюга командування, і не блокувати низку проєктів, абсолютно необхідних для оптимального функціонування міністерства, національної оборони та румунської армії", - сказав міністр оборони.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на пропозицію міністра оборони Румунії щодо переговорів з Росією, наголосивши, що Україна зараз готова розмовляти тільки про те, як вступити до НАТО.

Мирні переговори Росії з країнами Заходу

Міністр оборони Румунії Васіле Динку заявив, що переговори з Росією є єдиним способом закінчити російсько-українську війну та досягнути миру. Він переконаний, що НАТО, США та інші країни світу повинні дати Україні гарантії безпеки та домовитись із РФ про припинення війни.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що влада Туреччини планує організувати переговори між США, Німеччиною, Францією та Великою Британією з Росією щодо закінчення війни.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав західних партнерів до активних дій та відмовитись від фантазій.

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