Міністр оборони США розповів, що увійде до нового пакету допомоги Україні на суму 675 млн доларів

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів подробиці про нову допомогу Україні на суму 675 мільйонів доларів.

Про це він заявив 8 вересня на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-5"), яке проходить у Німеччині.

Так, Остін зазначив, що від часу попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 20 липня, США загалом зобов'язалися виділити 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу для України.

"Вчора президент (ред. - Джо Байден) схвалив найновіший транш американської безпекової допомоги для України на суму до 675 мільйонів доларів", - наголосив він.

Міністр оборони США також повідомив, що новий пакет допомоги передбачає передавання Україні більшої кількості снарядів GMLRS для HIMARS, які можуть уражати цілі на відстані до 80 км.

Також до нового пакету увійдуть:

гаубиці зі 105-мм калібром;

артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

автомобілі Humvee;

броньовані машини швидкої допомоги;

протитанкові системи;

стрілецька зброя та інша допомога.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила вже вдвадцяте вилучити зброю та обладнання із запасів Міністерства оборони США для передавання їх Україні.

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