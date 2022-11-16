Міністр оборони США зробив важливу заяву щодо ракетної атаки на Україну і падіння ракет в Польщі

Системи NASAMS, які Україні передали міжнародні партнери з США, допомогли відбити російську ракетну атаку на 100%.
Системи NASAMS, які Україна отримала від партнерів з США, допомогли відбити масовану ракетну атаку з боку Росії.
Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.
За його словами, надані України системи NASAMS на 100% допомогли відбити ракетну атаку 15 листопада. Крім того, він вважає, що работа українських сил ППО збила ракету, яка потім впала на території Польщі і спричинила вибух.
Проте точні джерела трагедії поки що не встановлені. США та Варшава продовжують працювати по збору інформації щодо цієї трагедії.
Своєю чергою телеканал CNN з посиланням на офіційного представника США повідомив, що вибух в Польщі стався, коли ППО намагалася перехопити російську ракету під час масованої атаки на Україну.
"Поки немає ясності, чи спричинила вибух у Польщі саме українська ППО, але ця інформація стала основою для поточної оцінки удару в США", – ідеться в повідомленні.
Що відомо про ракетну атаку на Україну
Ввечері 15 листопада стало відомо, що на території Польщі у прикордонному селі впали дві ракети. Внаслідок цього загинули дві людини. Після чого прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Вже згодом президент США Байден заявив, що ракети були випущені не з Росії. Проте закликав дочекатися завершення розслідування інциденту.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе 16 листопада зустріч Північноатлантичної ради у зв’язку з вибухами в Польщі.
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