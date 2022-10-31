Міністр оборони Туреччини поговорив із Шойгу про "зерновий коридор": подробиці

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар поспілкувався з очільником Міноборони держави-окупанта Сергієм Шойгу. Туреччина наполягає на продовженні дії "зернового коридору".

Про це йдеться у заяві Міноборони Туреччини.

Хулусі Акар пояснив Шойгу, що зернова угода має важливе значення, оскільки це гарантує постачання продовольства тим країнам, які цього потребують, а також доводить, що конфлікти можна вирішити дипломатичним шляхом.

В Міноборони Туреччини наголосили, що очікують від Росії перегляду позицій, оскільки "постачання продовольства є людською діяльністю і повинне бути відокремлене від конфліктних ситуацій".

Зерновий коридор та вихід Росії з домовленостей

У Росії після інциденту з вибухами на їхніх бойових кораблях у Криму заявили про вихід із зернової угоди. Через це 30 жовтня з українських портів не вийшли зерновози.

Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 30 жовтня, висміяв загарбників та наголосив, що "тепер в України є пшениця-вбивця, яка топить російські адмірали".

Україна, ООН та Туреччина продовжили роботу зернового коридору. З українських портів продовжує надходити продовольство для світу.

31 жовтня російські терористи заявили, що ЗСУ нібито використовують "зерновий коридор" для ведення бойових дій проти окупантів, а тому агресор виходить із зернових домовленостей.

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