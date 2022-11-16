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Міністр оборони України назвав головну тему обговорень на засіданні "Рамштайн-7"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Міністр оборони України назвав головну тему обговорень на засіданні "Рамштайн-7"

Фото: Getty Images

Резніков подякував США за допомогу.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що основною темою на засіданні "Рамштайн-7" є створення інтегрованої та ешелонованої системи ППО в Україні. 

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Захист українського неба - наш пріоритет №1 та тема №1 на "Рамштайн-7". Разом з нашими партнерами ми працюємо над створенням інтегрованої та ешелонованої системи ППО. Ми готуємось до зими на полі бою. Дякую міністру оборони США Ллойду Остіну за керівництво міжнародною коаліцією проти зла", - написав міністр.

Засідання у форматі "Рамштайн" 

Очільник Пентагону Ллойд Остін 16 листопада відкрив сьоме засідання у форматі "Рамштайн" та заявив про готовність усіх 50 країн-учасниць Контактної групи продовжувати зусилля на підтримку України.

Востаннє ця контактна група збиралась 12 жовтня. Тоді обговорювали передавання Україні артилерії та систем ППО.  Це засідання керівник Офісу президента Андрій Єрмак називав історичним, адже сучасні системи протиповітряної оборони допомагають ЗСУ ефективніше протистояти масованим ракетним ударам з боку російського терористичного режиму. 

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Дата публікації
Перегляди
828
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