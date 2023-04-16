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Міністр оборони України розповів, що планує піти у відставку: він назвав умову та час

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Міністр оборони України розповів, що планує піти у відставку: він назвав умову та час

Фото: Associated Press

Резніков планує повернутись у приватний сектор.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що після перемоги він планує піти у відставку. 

Про це він сказав в інтерв'ю виданню La Razon.

Міністр оборони наголосив, що після перемоги України у війні проти Росії він планує покинути свій пост. Він додав, що про це мріє його дружина. 

"Ах, це моя мрія! І ще більше мрія моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром, це говорить про все. Ми чекаємо дня перемоги, тому що це дозволить мені підписати заяву про відставку і повернутися в приватний сектор. Цей етап мого життя був дуже, дуже важким", - заявив він.

Нагадаємо, Резніков оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї у війні

Також Резніков вважає, що Захід не надає Україні все необхідне озброєння через "догму", яка давно втратила актуальність – не провокувати Росію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2911
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