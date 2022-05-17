Міністр оборони України заявив, що війна з Росією переходить у затяжну фазу

Міністр оборони України заявив, що війна з Росією переходить у затяжну фазу

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Російська Федерація здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції в Україні.

Збройні сили України налаштовані не дати росіянам затягнути війну - перемогти окупантів і звільнити наші території у найкоротший термін.

Для цього, наголосив Міністр оборони, Україні потрібна допомога західних партнерів, зокрема максимально швидке надання важкого озброєння в необхідниї кількостях.

Про це Резніков сказав під час свого виступу в Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю генерального секретаря НАТО.

"Незважаючи на величезні втрати, росіяни досі значно переважають нас у важкій зброї. Передусім - в авіації, а також в бронетехніці, РСЗО, артилерії. За даними української розвідки, загальне об'єднане угруповання військ, яке застосовується проти України (з урахуванням резервів) нараховує близько 167 тисяч особового складу.

За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

Війна руйнує українську економіку. Із кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення. Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети)", - сказав міністр.

Резніков додав, що Україна бачить потребу підвищити ефективність міжнародної допомоги за рахунок кращої координації зусиль усіх партнерів - ЄС, НАТО, США, Великої Британії, Канади, Австралії, Японії та інших країн.

Нагадаємо, як припустили у британському Міноборони, найближчими тижнями Росія може продовжити дуже покладатися на масовані артилерійські обстріли, намагаючись відновити темп свого просування на Донбасі.

"Наш план – зберегти їм життя, а потім свободу", - Резніков про евакуацію з "Азовсталі"

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