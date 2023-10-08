Міністр оборони Умєров побував на позиціях ЗСУ на сході – фото

Міністр оборони України Рустем Умєров приїхав на позиції бойових бригад ЗСУ на східному напрямку, щоб перевірити перебіг наступальних дій та вручити нагороди військовим.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Так, Рустем Умєров з командою здійснив робочу поїздку до оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" та бойових підрозділів, що ведуть оборонні та наступальні дії на східному напрямку.

Генерал-полковник Олександр Сирський доповів міністру оборони про роботу на обʼєднаному командному пункті, управління діями підрозділів у складі угруповання, а також оперативну обстановку на фронті в зоні відповідальності "Хортиці", склад сил та засобів противника, напрямки його ймовірних дій.

Рустем Умєров на позиціях ЗСУ на сході

Рустем Умєров на позиціях ЗСУ на сході

"Також, Рустем Умєров відвідав бойові частини – 24-ту окрему механізовану бригаду ім. короля Данила, 92-у окрему штурмову бригаду ім. кошового отамана Івана Сірка, 93-ю окрему механізовану бригаду "Холодний Яр", 80-у окрему десантно-штурмову бригаду, 5-у окрему штурмову бригаду", - йдеться у повідомленні.

На основному командному пункті Бахмутського напрямку Рустем Умєров заслухав доповідь командира, ознайомився зі складом сил та засобів наших підрозділів, станом справ та діями ворога.

Під час візиту до 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", міністр оборони зупинився на особливостях застосування безпілотних літальних апаратів. Командир бригади полковник Павло Паліса поділився досвідом ураження ворога FPV дронами.

"Розробка нових технологій — один з пріоритетів команди Міністерства оборони. Це безпрецедентна війна з використання новітніх видів озброєння. Маємо бути сильніші, на крок попереду нашого ворога, масштабувати технологічні рішення та створити наші українські технології Перемоги. Працюємо над цим", - зазначив Рустем Умєров.

Крім того, Рустем Умєров нагородив кращих воїнів державними відзнаками та відзнаками Міністерства оборони, вручив нагородну зброю, особисто подякував кожному і кожній, хто щоденно охороняє спокій українців.

Нагадаємо, Рустему Умєрову призначили заступників – хто отримав посаду.

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