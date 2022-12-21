Міністр оборони Великої Британії озвучив втрати Росії та заявив про ймовірність звільнення Герасимова

Воллес зазначив, що Путін не хоче бути винним за провали на війні.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія на війні проти України за його даними, втратила понад 100 тисяч окупантів це - ліквідовані, поранені та дезертири. Через це начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова можуть звільнити.

Про це він сказав під час виступу у Палаті громад 20 грудня, пише Sky News.

На думку Воллеса, Росія не змогла окупувати Україну та втратила на війні багато військових. Він наголосив, що Кремль усунув усіх командувачів оперативними напрямками, які обіймали посади 24 лютого. Також він озвучив втрати окупаційної армії - 100 тисяч ліквідованих, поранених та дезертирів.

Міністр оборони Великої Британії додав, що оскільки Путін не хоче відповідати за провали на війні, то звільнити можуть начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

"Росія втратила значну кількість генералів та командувачів. Ходять чутки про звільнення генерала Герасимова, оскільки Путін відмовляється від відповідальності за військовий провал, що триває в Україні. Високий рівень смертності та зростання суспільного невдоволення триває", - сказав Бен Воллес.

Також міністр оборони Британії наголосив на звірствах російських окупантів проти українців. Він додав, що росіяни ґвалтують, катують та жорстоко страчують громадян України.

Війна Росії проти України

Російський диктатор Путін 24 лютого оголосив про "спеціальну військову операцію з демілітаризації та денацифікації України". Путін звернувся до ЗСУ з вимогою капітулювати, а ті, хто буде захищати Україну, мовляв, "отримає таку відповідь, якої ще не було".

Проте ЗСУ сміливо захищають Україну від окупантів. Наші воїни провели успішні контрнаступи у північних областях, на Херсонському та Харківському напрямках. Станом на ранок 20 грудня, за даними Генштабу ЗСУ, окупаційна армія втратила 98 800 загарбників, 281 літак, 2988 танків. Звільнення України від окупантів триває

Росіяни ж вчиняють геноцид на окупованих територіях. Після того, як ЗСУ звільняють міста та села там знаходять масові поховання. Окупанти вбивають, катують та страчують громадян України.

Читайте також: