Міністр оборони Вірменії провів телефонну розмову зі своїм колегою з РФ Шойгу: про що говорили

Після відновлення обстрілів у Нагірному Карабаху міністр оборони Вірменії Сурен Папікян провів телефонну розмову зі своїм колегою з РФ Шойгу.

Міноборони Вірменії Сурен Папікян після відновлення обстрілів в Нагірному Карабаху провів телефонну бесіду з міністром оборони РФ Шойгу.

Про це повідомили в пресслужбі міноборони Вірменії.

Також читайте В елегантному жакеті і з новою зачіскою: витончена Бріжит Макрон у Єлисейському палаці

Як стало відомо, Сурен Папікян розповів Шойгу про наявну ситуацію в Нагірному Карабаху. Він назвав це “широкомасштабною азербайджанською агресією щодо суверенної території Республіки Вірменія".

"Суреном Папікяном та Сергєєм Шойгу було досягнуто домовленості зробити необхідні кроки для стабілізації ситуації", - наголосили в пресслужбі міноборони Вірменії.

Відзначимо, що Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у відновленні конфлікту вночі 13 вересня. Питання Нагірного Карабаху країни намагаються вирішити десятиліття.

Нагадаємо, що Вірменія звернеться до Росії для застосування договору про ОДКБ через обстріли з Азербайджану.

Читайте також: