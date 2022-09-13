Міністр оборони Вірменії провів телефонну розмову зі своїм колегою з РФ Шойгу: про що говорили

Після відновлення обстрілів у Нагірному Карабаху міністр оборони Вірменії Сурен Папікян провів телефонну розмову зі своїм колегою з РФ Шойгу.
Міноборони Вірменії Сурен Папікян після відновлення обстрілів в Нагірному Карабаху провів телефонну бесіду з міністром оборони РФ Шойгу.
Про це повідомили в пресслужбі міноборони Вірменії.
Як стало відомо, Сурен Папікян розповів Шойгу про наявну ситуацію в Нагірному Карабаху. Він назвав це “широкомасштабною азербайджанською агресією щодо суверенної території Республіки Вірменія".
"Суреном Папікяном та Сергєєм Шойгу було досягнуто домовленості зробити необхідні кроки для стабілізації ситуації", - наголосили в пресслужбі міноборони Вірменії.
Відзначимо, що Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у відновленні конфлікту вночі 13 вересня. Питання Нагірного Карабаху країни намагаються вирішити десятиліття.
Нагадаємо, що Вірменія звернеться до Росії для застосування договору про ОДКБ через обстріли з Азербайджану.
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