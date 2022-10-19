Міністр оборони й лідер опозиції Ізраїля виступили проти військової допомоги Україні

В Ізраїлі міністр оборони Бенні Ганц і лідер опозиції Біньямін Нетаньягу висловили небажання змінювати політику щодо військової допомоги Україні.

Про це пише The Times of Israel.

"Ми не продаємо зброю Україні", – сказав Ганц.

Однак він наголосив, що Ізраїль продовжуватиме надавати гуманітарну допомогу Україні.

Лідер опозиції Біньямін Нетаньяху заявив, що він високо оцінює "розважливий" підхід коаліційного уряду до війни в Україні, підкресливши прийняття Ізраїлем біженців та інші гуманітарні ініціативи.

"Що стосується зброї, завжди існує ймовірність – і це траплялося знову і знову – що зброя, яку ми постачаємо на одному полі бою, опиниться в руках іранців і буде використана проти нас", - додав лідер опозиції.

Також він заявив про своє занепокоєння через те, що повномасштабне вторгнення Росії може стати потенційно всесвітнім ядерним конфліктом.

Допомога Ізраїля Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Ізраїль утримувався від надання військової допомоги Києву.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Проте недавно видання The New York Times повідомляло, що Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами. Ізраїльська сторона надає Україні базові дані розвідки про іранські безпілотники.

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги.

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує всі відносини з Росією.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба 18 жовтня заявив, що Україна офіційно проситиме Ізраїль про передавання систем ППО.

Пізніше ізраїльське видання повідомило, що міністр оборони Ізраїлю відмовився спілкуватися з українським міністром Резніковим після попередження з Москви.

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