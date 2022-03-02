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Міністр оборони запевнив, що і через століття українці будуть пам'ятати своїх полеглих героїв у цій війні

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Кожне місто, на яке здійснила напад країна-агресор, після перемоги вшанує загиблих

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна століттями пам'ятати про тих героїв України, які гинули у боях із ворогом.

Про це він написав у своєю звернення.

"Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя.  Після перемоги ми вшануємо їх пам'ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсону, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів", - зазначив він. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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