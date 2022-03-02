Міністр оборони запевнив, що і через століття українці будуть пам'ятати своїх полеглих героїв у цій війні

Міністр оборони запевнив, що і через століття українці будуть пам'ятати своїх полеглих героїв у цій війні

Кожне місто, на яке здійснила напад країна-агресор, після перемоги вшанує загиблих

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна століттями пам'ятати про тих героїв України, які гинули у боях із ворогом.

Про це він написав у своєю звернення.

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"Схиляю голову за тими, хто віддав своє життя. Після перемоги ми вшануємо їх пам'ять так, щоб і через століття українці шанували героїв Гостомеля, Херсону, Чернігова, Сум, Щастя, Волновахи, Харкова, Маріуполя, Охтирки та інших міст, як ми шануємо наших героїчних предків, починаючи від літописних князів", - зазначив він.