Міністр оборони зробив заяву про отримання винищувачів F-16

За його словами, робота у цьому напрямку триває.

Україна вже у короткостроковій перспективі отримає західні багатоцільові винищувачі F-16.

Про це повідомив у ефірі телемарафону міністр оборони Рустем Умєров.

За словами Умєрова, Україна готується до отримання літаків F-16, працюючи над підготовкою як інфраструктури, так і технічного обладнання. Разом із тим готуються пілоти й технічна команда.

"Короткостроково ми отримаємо літаки F-16. Середньостроково, на перспективу, для майбутнього, ми також робили замовлення на майбутнє для Сил оборони майбутнього, але це 2027-2030 рік. Робота йде, скоро ми їх будемо отримувати", - наголосив міністр.

Очільник Міноборони зауважив: "Ми обговорюємо не лише F-16, перелік величезний. Як я і казав, жодних лімітів на передачу технологій немає".

Нагадаємо, раніше голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив важливу заяву щодо появи F-16 в Україні. З його слів, наразі продовжується робота Центру з підготовки наших пілотів і техніків для використання винищувачів.

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