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Міністр транспорту Великої Британії готовий прийняти українських біженців у своєму будинку

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Міністр транспорту Великої Британії готовий прийняти українських біженців у своєму будинку

Фото: Тwitter

Шаппс подасть заявку для прийому українських біженців.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що він у своєму будинку готовий прийняти українських біженців. 

Про це чиновник повідомив у Тwitter. 

"Останні кілька тижнів ми всією сім’єю обговорювали руйнівну ситуацію в Україні, і тому ми маємо намір сьогодні подати заявку, щоб приєднатися до інших британських домогосподарств, щоб запропонувати наш дім та надати притулок українцям, поки їм не стане безпечно повернутися до своєї країни", - написав Шаппс. 

Раніше Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців із України у своєму будинку

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