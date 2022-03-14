Міністр транспорту Великої Британії готовий прийняти українських біженців у своєму будинку

Шаппс подасть заявку для прийому українських біженців.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що він у своєму будинку готовий прийняти українських біженців.

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Про це чиновник повідомив у Тwitter.

" Останні кілька тижнів ми всією сім’єю обговорювали руйнівну ситуацію в Україні, і тому ми маємо намір сьогодні подати заявку, щоб приєднатися до інших британських домогосподарств, щоб запропонувати наш дім та надати притулок українцям, поки їм не стане безпечно повернутися до своєї країни", - написав Шаппс.

We've spent the past few weeks as a family discussing the devastating situation in Ukraine, and so we intend to apply today to join other UK households in offering our home to provide refuge to Ukrainians until it is safe for them to return to their country. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 14, 2022

Раніше Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий прийняти біженців із України у своєму будинку.

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