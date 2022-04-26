Міністри оборони США та інших держав щомісяця збиратимуться для того, щоб допомагати Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині розповів, що такі зустрічі відбуватимуться щомісяця.
Це необхідно для того, щоб краще координувати зусилля з постачання Україні необхідного озброєння.
Про це він сказав 26 квітня на пресконференції після зустрічі з союзниками.
Остін закликав країни-партнерки не зволікати з наданням зброї Україні, оскільки найближчі тижні війни будуть ключовими у протистоянні з російськими окупантами.
"Я знаю, що ми всі сповнені рішучості зробити ще більше, щоб посилити координацію наших зусиль. Я з радістю оголошую, що сьогоднішня зустріч перетвориться на щомісячні зустрічі контактної групи з самооборони України. Контактна група дозволить країнам активізувати зусилля, координувати нашу допомогу і зосередитись на перемозі у нинішній боротьбі та подоланні майбутніх труднощів", - сказав Ллойд Остін.
Він додав, що наступні зустрічі будуть особистими або відбуватимуться в онлайн-форматі.
Нагадаємо, міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ.
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