Міністри оборони США та інших держав щомісяця збиратимуться для того, щоб допомагати Україні

Міністри оборони США та інших держав щомісяця збиратимуться для того, щоб допомагати Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині розповів, що такі зустрічі відбуватимуться щомісяця.

Це необхідно для того, щоб краще координувати зусилля з постачання Україні необхідного озброєння.

Про це він сказав 26 квітня на пресконференції після зустрічі з союзниками.

Остін закликав країни-партнерки не зволікати з наданням зброї Україні, оскільки найближчі тижні війни будуть ключовими у протистоянні з російськими окупантами.

"Я знаю, що ми всі сповнені рішучості зробити ще більше, щоб посилити координацію наших зусиль. Я з радістю оголошую, що сьогоднішня зустріч перетвориться на щомісячні зустрічі контактної групи з самооборони України. Контактна група дозволить країнам активізувати зусилля, координувати нашу допомогу і зосередитись на перемозі у нинішній боротьбі та подоланні майбутніх труднощів", - сказав Ллойд Остін.

Він додав, що наступні зустрічі будуть особистими або відбуватимуться в онлайн-форматі.

Нагадаємо, міністри оборони 40 держав світу зібрались на авіабазі Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити підтримку України у війні з РФ.

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