Міністри оборони України та США провели телефонні перемовини: про що говорили

Олексій Резніков подякував Ллойду Остіну III за чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульової терпимості до шантажу.

Міністри оборони України та США провели телефонні перемовини.

Про це повідомив очільник українського оборонного відомства.

"Провів продуктивну розмову з моїм другом Ллойдом Остіном III Ціную чітку позицію США щодо нереагування на провокації та нульової терпимості до шантажу", - зазначив міністр оборони України.

Олексій Резніков розповів, що вони також обговорили наступний Пакет допомоги США в галузі безпеки для України.

"Подробиці згодом", - додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з міністрами оборони США та Великої Британії стосовно російського фейку про "брудну бомбу".

Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО не вірять Росії про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу", щоб застосувати її на своїй же території. " Союзники по НАТО відкидають це звинувачення. Росія не повинна використовувати це як привід для ескалації. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України", - зазначив він.

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