Мінкультури оголошує збір інформації щодо руйнувань об'єктів культурної спадщини

Громадян просять надсилати фото та відеодокази.

Міністерство культури та інформаційної політики оголошує збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об'єктів культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України.

Доступні для відкритого використання дані публікуватимуться на порталі. Матеріали можуть бути передані Міжнародному кримінальному суді в Гаазі для проведення слідчих дій.

"Закликаємо свідків руйнування культурної спадщини з усіх регіонів України надіслати фото або відео докази до Міністерства культури та інформаційної політики через ресурс: https://culturecrimes.mkip.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині окупанти знищили церкву 1862 року, а на Харківщині обстріляли дім молитви.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині музейні експонати та пам'ятки культури убезпечили від бомбардувань.