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Мінкультури створило сайт, де українці можуть поділитися своїми переживаннями про війну

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Мінкультури створило сайт, де українці можуть поділитися своїми переживаннями про війну

На цій платформі кожен може розповісти свою історію.

Міністерство культури та інформаційної політики України запустили сайт під назвою #МояВійна.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, на цій платформі кожен охочий може поділитися своєю історією, своїм болем та переживаннями про війну.

"Кожному з нас є що розповісти про цю війну... Вона торкнулася кожного, обпалила душу, зламала життя, розділила його на "до" та "після", - йдеться у повідомленні.

Також, для зручності користувачів творці сайту спеціально створили відеоінструкцію, як користуватися платформою.

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