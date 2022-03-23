Мінкультури створило сайт, де українці можуть поділитися своїми переживаннями про війну

Мінкультури створило сайт, де українці можуть поділитися своїми переживаннями про війну

На цій платформі кожен може розповісти свою історію.

Міністерство культури та інформаційної політики України запустили сайт під назвою #МояВійна.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, на цій платформі кожен охочий може поділитися своєю історією, своїм болем та переживаннями про війну.

"Кожному з нас є що розповісти про цю війну... Вона торкнулася кожного, обпалила душу, зламала життя, розділила його на "до" та "після", - йдеться у повідомленні.

Також, для зручності користувачів творці сайту спеціально створили відеоінструкцію, як користуватися платформою.

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