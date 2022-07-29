Мінна загроза: в гирлі Дунаю підірвалося судно, а в районі Коблевого двоє чоловіків загинули під час купання

Наразі там чатують два надводних ракетоносії та три великих десантних кораблі. Зберігається ракетна загроза на високому рівні, в еквіваленті 16 ракет.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Разом з тим, в морі лишається й мінна загроза.

В районі гирла Бистрого річки Дунай мале гідрографічне судно внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримало пробоїну в носовій частині нижче ватерлінії. Силами екіпажу проведено заходи боротьби за живучість надводного судна. Здійснюються ремонтні роботи, людських втрат немає.

Нехтуючи забороною, попереджувальними інформаційними знаками, в районі Коблевого двоє чоловіків загинули під час купання, підірвавшись на морській міні, що дрейфувала в прибережній зоні після шторму.

«Дослухайтеся до застережень сил оборони, будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування. Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію сприймайте критично, перевіряйте її достовірність через офіційні джерела. Будьмо міцними і ми обов’язково переможемо!», - говориться в повідомленні.

Як раніше повідомляли, російські окупанти почали визнавати спалах інфекційних захворювань у Маріуполі.

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