Показали актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 5 червня: яка ситуація на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 5 червня. Так, найскладнішою залишається ситуація на Донбасі, півдні та частково в Харківській області.
За даними британського відомства, російські військові проводять наступальні дії на Ізюмському напрямку, у районі Сєвєродонецька та інших населених пунктів Донбасу.
Про це Міноборони Британії повідомило на офіційній сторінці у Twitter.
Угруповання російських військових зосереджені в районі Херсона, Мелітополя, на Донбасі, Ізюма та поблизу українсько-російського кордону.
Відповідно до мапи, Збройні Сили України продовжують наступ поблизу Харкова, намагаючись відсунути російських окупантів до кордону РФ, та на Миколаївському напрямку.
Нагадаємо, українські сили продовжують знищувати окупантів. Станом на 5 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 31 тис. осіб. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.
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