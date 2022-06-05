Показали актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 5 червня: яка ситуація на фронтах

Показали актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 5 червня: яка ситуація на фронтах

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на 5 червня. Так, найскладнішою залишається ситуація на Донбасі, півдні та частково в Харківській області.

За даними британського відомства, російські військові проводять наступальні дії на Ізюмському напрямку, у районі Сєвєродонецька та інших населених пунктів Донбасу.

Про це Міноборони Британії повідомило на офіційній сторінці у Twitter.

Угруповання російських військових зосереджені в районі Херсона, Мелітополя, на Донбасі, Ізюма та поблизу українсько-російського кордону.

Відповідно до мапи, Збройні Сили України продовжують наступ поблизу Харкова, намагаючись відсунути російських окупантів до кордону РФ, та на Миколаївському напрямку.

Мапа бойових дій станом на 5 червня/Міноборони Британії

Нагадаємо, українські сили продовжують знищувати окупантів. Станом на 5 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 31 тис. осіб. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Читайте також: