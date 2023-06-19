Міноборони Німеччини повідомило про українських диверсантів, які діють у тилу військ РФ - західні ЗМІ

Міністерство оборони Німеччини надало інформацію щодо перебігу бойових дій під час широкомасштабної війни Росії проти України. За даними міністерства, українські бійці намагаються послабити армію РФ, здійснюючи диверсії далеко за лінією фронту.

Про це йдеться у звіті німецького оборонного відомства,Ю яке є в розпорядженні Bild, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі звітом, проукраїнські диверсійні групи порушили основне залізничне сполучення на тимчасово окупованій РФ території Запорізької області.

Ба більше, під атакою диверсантів опинилася залізниця в тимчасово захопленому Криму.

Як зазначають у Міноборони Німеччини, це доводить, що українські військові успішно діють на підконтрольних РФ територіях України.

Також Міністерство оборони Німеччини проаналізувало підрив аміакопроводу на Харківщині на початку червня 2023 року.

"Не можна виключати причетність України до руйнування аміакопроводу"", - йдеться у звіті.

В документі також аналізуються останні контрнаступальні операції ЗСУ.

Зокрема, як пишуть у німецькому Міноборони, російські окупаційні війська обороняють фронт "із підготовлених позицій усіма наявними силами". Водночас російська армія все більше покладається на "повітряні, ракетні та безпілотні атаки", щоб завдати втрат українським силам.

У районі міста Бахмут російські війська перебувають під тиском, наголошують у німецькому відомстві.

"Армія РФ, ймовірно, більше не контролює всю територію міста", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, допомога Німеччини Україні триває, зокрема озброєнням для захисту неба. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також: