Міноборони опублікувало відео двобою українських танкістів з російськими протитанкістами

Українські танкісти зійшлися у двобої з групою протитанкістів окупаційних військ РФ та завдавати втрат агресорам.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

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"Двобій танкового екіпажу 30 ОМБр з ворожими протитанкістами. Для останніх — без варіантів. Україна переможе!" - запевняють військові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону заявив, що Збройні сили України змогли стабілізувати ситуацію у районі Бахмута. Водночас продовжують точитися важкі бої на Лимансько-Куп'янському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили про те, що наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації. Щоб запобігти цьому, регулярна армія РФ може втрутитися в атакувальні дії найманців ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

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