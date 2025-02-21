Цього тижня для потреб Міністерства оборони України вітчизняним виробником котлів Колві було завершено передачу блочно-модульної транспортабельної котельні КМ-2-12000-Т/Гс., номінальної встановленої теплопродуктивності котельного обладнання 12 мВт.

Про це йдеться с повідомленні компанії.

Розподілене (децентралізоване) теплопостачання, як один із ключових елементів енергетичної стійкості України, має відношення не лише до обʼєктів, які обслуговують побутових споживачів, але й до інфраструктури, яка забезпечує функціонування державних установ.

Зважаючи на те, що агресор, в осінньо-зимовий період не відмовився від тактики гуманітарного терору, знищуючи обʼєкти енергетики, розподілена генерація набуває значення, як елемент національної безпеки, оскільки при утриманні низьких температур час на відновлення теплопостачання після аварії чи ураження йде на дні.

Котельня являє собою п’ять транспортабельних контейнерів із вмонтованим у них котельним устаткуванням — котлами КОЛВІ 4000 КЕ і допоміжним обладнанням, що забезпечує автоматичну роботу.

Особливість проєкту, — це термін реалізації, фактично від моменту закладення основи, до доставки на обʼєкт минув місяць.

Як повідомили в компанії, потужності котельні достатньо для обігріву приміщень площею до 150 000 кв. м.

«Шляхом відмови від магістралей значних дистанцій та діаметру, — зменшуються втрати теплоносія в мережах, що дає ще й ефект економії, вкрай важливий для енергобалансу, в умовах імпорту природного газу з ЄС», — пояснив пояснює CEO ТМ Колві Олександр Крошка.

З точки зору монтажу, контейнери котельні встановлюються опорною рамою на підготовлений стрічковий фундамент з монолітного бетону, виконуються технологічні з'єднання устаткування і комунікацій. Робота котельні передбачена в автоматичному режимі без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

«Контейнери швидкої готовності, в умовах надзвичайних обставин, у яких нашій енергетиці доводиться функціонувати з моменту повномасштабного вторгнення, котельня може бути готова до функціонування протягом одного-двох днів, за наявності фундаменту. Ми пишаємось тим, що для потреб оборонного відомства змогли швидко та якісно на українських потужностях виконати цей проєкт», —фіналізував CEO ТМ Колві Олександр Крошка.