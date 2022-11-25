Міноборони передало українським військовим зимову форму: у що вдягатимуться воїни ЗСУ

Міністерство оборони передало Збройним силам України зимову форму, щоб забезпечити потреби військових у теплому одязі.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, - пише Укрінформ.

За останній тиждень Міноборони передало на потреби ЗСУ 42 тисячі пар зимового взуття, а ще - майже 10 тисяч бронежилетів і близько 9 тисяч шоломів.

На облік прийнято 63 тисячі одиниць зимових курток. Також до ЗСУ надійшло: 32 тисячі зимових шапок, майже 40 тисяч курток костюма утеплювача («фліска» - ред.), 190 тисяч комплектів натільної демісезонної та зимової білизни, понад 24 тисячі комплектів польових костюмів.

Щодо засобів індивідуального бронезахисту, то, сформований і утримується стабільний резерв: 200 тисяч бронежилетів і понад 100 тисяч шоломів.

«Ситуація із забезпеченням підрозділів постійно моніториться. Якщо надходять сигнали про відсутність, на них оперативно реагують», — резюмувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що тим часом мобілізованим окупантам в "ЛНР" видають форму вбитих та поранених солдат. Мобілізовані отримують форму, в кишенях якої знаходять особисті речі попередніх власників, зокрема важкопоранених чи загиблих.