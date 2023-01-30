Міноборони підписало контракти з українськими виробниками безпілотників: деталі

Міністерство оборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Загалом міністерство 2023 року спрямує близько 20 млрд для закупівлі БПЛА, враховуючи потреби та запити української армії.

"Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування – повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про завдання ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо", - наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

Від листопада 2022 року по січень 2023 року Міноборони отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів. 13 із них уже отримали кодифікацію, затверджено технічні умови. Ще 3 типи БПЛА перебувають на стадії кодифікації.

Міністр також повідомив, що найближчими днями планує особисто зустрітися з українськими розробниками і виробниками БПЛА, після іншої дуже важливої зустрічі в інтересах Сил оборони.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний ухвалив рішення про формування в Україні перших у світі ударних рот БПЛА в межах проєкту "Армія дронів".

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв пояснив, що застосування безпілотників значно розширює можливості української розвідки, зокрема допомагає зберегти життя захисників та знищити ворога на відстанях.

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