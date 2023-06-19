Міноборони підтвердило звільнення П'ятихаток і ще 7 населених пунктів на півдні України

На півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках.

Українські війська звільнили від російських загарбників село П'ятихатки Запорізької області, за яке точились запеклі бої.

Про це повідомила заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр.

"В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках за вказаний період підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, Пятихатки", - написала заступниця міністра оборони.

Зі слів Маляр, загалом підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км, а звільнена на півдні площа становить 113 квадратних кілометрів.

Що відомо про останні успіхи ЗСУ

18 червня з'явилася інформація, що ЗСУ звільнили П'ятихатки. Однак офіційного підтверження тоді не було.

Захоплення П'ятихаток дозволить Силам оборони розширити плацдарм та розпочати просування до Василівки.

Раніше Генштаб повідомив, що Збройні сили під час наступальних дій просунулися від 200 м до 1,4 км та визволили близько 3 км² окупованої території.

13 червня у Генштабі повідомляли, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Одарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне. Зокрема, у Донецькому та Таврійському районах просування українських захисників склало 6,5 км.

Також триває наступ п на Бахмутському напрямку. Українські війська здійснюють штурмові дії, є успіхи в районі Берхівського водосховища, просування наших військ тут склало 250 м.

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