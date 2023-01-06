Міноборони показало відео, як збивають іранські безпілотники у небі над Києвом

У перші дні нового року вдалося збити усі дрони, що запускав ворог.
В українськму Міністерстві оборони показали відео, як українські військові збивали іранські дрони-камікадзе Shahed-136, якими російські війська намагалася атакувати Київ.
Відео з'явилося у Телеграм-каналі міністерства.
Зазначається, що бійці збивали ворожі безпілотники у небі над столицею у ніч проти 30 грудня та 2 січня. Тоді під час масованої атаки окупанти намагалися вразити критичну інфраструктуру Києва.
"Мобільні групи, які виконують бойові розпорядження: 241 бригада територіальної оборони міста Києва, ДФТГ Т-2 "Деміївка" та ДФТГ "Мрія" прикривають Київ на південному напрямку", - йдеться у повідомленні.
У відео можна побачити позиції, з яких українськиі захисники збивали іранські дрони. Один з бійців розповів, що у перші дні нового року ворожий безпілотник вдалося збити зі стрілецької зброї. Дрон впав, не пошкодивши об'єкт критичної інфраструктури. За його словами, військові не завжди можуть побачити вибух після влучання у ціль, тому ураження підтверджують за допомогою тепловізора.
До слова, українські Повітряні сили інформували, що у перші дні 2023-го вдалося знищити 84 іранські дрони - 100% із кількості, яку застосувала РФ для атаки.
Нагадаємо, представник пресслужби ГУР України Андрій Юсов повідомляв, що станом на 4 січня РФ має у своєму арсеналі близько 100 іранських дронів-камікадзе.
Американські аналітики ISW інформують, що дрони надходять до РФ із Ірану партіями - по 200 і 300 одиниць. Російський контракт з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників.
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