Міноборони показало, як французькі ПТРК "Milan-2" нищать російських окупантів на фронті (відео)

Міністерство оборони України опублікувало відео, на якому видно роботу французьких переносних протитанкових ракетних комплеків "Milan-2" на полі бою.
Як зазначають в оборонному відомстві України, французькі ПТРК, які уже є на озброєнні Зборойних Сил України, нищать російських загарбників.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Що відомо ПТРК "Milan-2"
- Бронебійність ракети - 1000 мм. Цього більш ніж достатньо для ефективного ураження як основних агрегатів танка, так і перетворення на стейк прожарки medium всього екіпажу всередині
- Ракета досягає цілі за 24 секунди
- ПТРК Milan-2 перебуває на озброєнні сухопутних армій понад 40 країн світу.
Нагадаємо, американський лідер Джо Байден 8 липня підписав новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 400 млн дол. У пакет оборонної допомоги входять нові системи залпового вогню HIMARS та високоточні боєприпаси.
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