Міноборони показало, як французькі ПТРК "Milan-2" нищать російських окупантів на фронті (відео)

Міністерство оборони України опублікувало відео, на якому видно роботу французьких переносних протитанкових ракетних комплеків "Milan-2" на полі бою.

Як зазначають в оборонному відомстві України, французькі ПТРК, які уже є на озброєнні Зборойних Сил України, нищать російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Що відомо ПТРК "Milan-2"

Бронебійність ракети - 1000 мм. Цього більш ніж достатньо для ефективного ураження як основних агрегатів танка, так і перетворення на стейк прожарки medium всього екіпажу всередині

Ракета досягає цілі за 24 секунди

ПТРК Milan-2 перебуває на озброєнні сухопутних армій понад 40 країн світу.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден 8 липня підписав новий пакет військової допомоги Україні на суму близько 400 млн дол. У пакет оборонної допомоги входять нові системи залпового вогню HIMARS та високоточні боєприпаси.

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